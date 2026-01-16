ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanı adayları arasında ismi geçen Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett hakkındaki kararını açıkladı.

Donald Trump, kırsal bölgelerdeki sağlık alanına yapılan yatırıma ilişkin Beyaz Saray'da düzenlenen yuvarlak masa toplantısında, izleyiciler arasında yer alan Hassett'e yönelik övgülerde bulundu.

'Seni olduğun yerde tutmak istiyorum'

Hassett'e bir televizyon kanalına verdiği röportaj dolayısıyla methiyeler dizem Trump, "Bugün televizyonda harikaydın. Aslında, gerçeği bilmek istersen, seni olduğun yerde tutmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, "Kevin Hassett çok iyi. 'Bir dakika, eğer onu başka bir yere geçirirsem, Fed'deki bu adamlar, özellikle şu anda görevde olan, pek konuşmuyor.' diyorum. Seni kaybederim. Bu benim için ciddi bir endişe kaynağı." diye konuştu.

Hasset'in "olağanüstü" bir iş çıkardığını da sözlerine ekleyen Trump, "Onu kaybetmek istemiyoruz ama nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." dedi.