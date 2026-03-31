Federal Rezerv (Fed) Başkanı Jerome Powell, Harvard Üniversitesi’nde “İktisadın İlkeleri” dersinde önemli bir konuşma gerçekleştirdi.

Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyeleri arasında para politikasına yönelik görüş ayrılıklarının işini zorlaştırmadığını, tam tersine daha iyi kararlar alınmasına yardımcı olduğunu belirtti.

İş gücü piyasasına yönelik aşağı yönlü risklerin faiz oranlarının düşük tutulmasını gerektirdiğini, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin ise faiz indirimlerini sınırladığını ifade eden Powell, bu iki hedef arasında bir gerilim yaşandığını vurguladı. Zorlu bir dönemde “oy birliği” beklemenin yanıltıcı olabileceğini söyledi.

ENFLASYON MÜCADELESİ VE KARARLILIK

Powell, FOMC’nin enflasyonu sürdürülebilir bir temelde yüzde 2 hedefine indirme konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü hatırlattı. 2022’de faiz oranlarını hızlı bir şekilde artırmaya başladıklarını anımsatan Fed Başkanı, 2024 sonunda enflasyonun hedeflere büyük ölçüde yaklaştığını ve birçok ekonomistin resesyon öngörmesine rağmen bunun gerçekleşmediğini dile getirdi.

Bu süreci “yumuşak iniş” olarak nitelendiren Powell, o tarihten bu yana ekonominin çok daha küçük ölçekli bir enflasyon kaynağı olan tarifelerle karşı karşıya kaldığını belirtti.

TARİFELERİN ENFLASYONA ETKİSİ

Powell, tarifelerin “bir defaya mahsus” bir fiyat artışıyla enflasyona yarım puan ila 1 puan arasında etki yaptığını düşündüklerini açıkladı. Ancak bu etkinin pandemi döneminde yaşanan enflasyon sürecine kıyasla çok daha küçük ölçekli olduğunu kaydetti.

Konuşmasında Orta Doğu’daki gelişmelere de değinen Powell, bu durumun benzin fiyatlarını etkileyeceğinin kesin olduğunu ancak Fed’in politikalarının gelişmelerin seyrini bekleyip görmek için uygun konumda olduğunu ifade etti.

ARZ ŞOKLARI VE PARA POLİTİKASI YAKLAŞIMI

Powell, para politikası araçlarının esas olarak talep üzerinde etkili olduğunu, arz şoklarında ise kısa vadede kayda değer bir etki yaratmadığını belirtti.

Bir arz şoku yaşandığında “Buna tepki verilmeli mi?” sorusunun gündeme geldiğini söyleyen Powell, enerji şoklarının genellikle hızlı ortaya çıkıp kaybolduğunu, para politikasının ise uzun ve değişken gecikmelerle çalıştığını vurguladı.

Petrol fiyatlarındaki şokun, para politikasının etkileri hissedilmeden önce büyük ölçüde geride kalabileceğini belirten Fed Başkanı, arz şoklarının art arda yaşanması durumunda enflasyon beklentilerinin zamanla yükselebileceğine dikkat çekti.

Enflasyonun bir süre sonra daha yüksek seviyelere gelebileceğini kaydeden Powell, bu süreci titizlikle takip edeceklerini söyledi. Pandemi sonrası dönemde enflasyonun yüzde 2 hedefine yaklaştığını ancak tam olarak bu seviyeye yerleşemediğini ve kalamadığını ifade etti.

Enflasyon beklentilerinin şimdilik sağlam göründüğünü ancak konuyu geniş bir bağlamda değerlendireceklerini belirtti.

ÖZEL KREDİ PİYASALARI TAKİPTE

Bir öğrencinin özel kredi piyasalarındaki stresin geleneksel bankacılık sistemine sıçrayıp sıçramayacağına ilişkin sorusu üzerine Powell, durumu “son derece dikkatli” şekilde izlediklerini kaydetti. Riski hafife almak istemediklerini söyleyen Powell, şu anda bankacılık sistemiyle bağlantılı bir bulaşma etkisi veya sistemik bir tehdit görmediklerini açıkladı.