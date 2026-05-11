Antalya'nın Serik ilçesinde taksi ile çarpışan bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. A.C. idaresindeki 07 T 2557 plakalı taksi, Belek Mahallesi Turizm Caddesi'nde, Kubat Amanbekov'un (27) kullandığı bisikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Amanbekov'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Otelde garson olarak çalıştığı öğrenilen Amanbekov'un cenazesi incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Taksi sürücüsü A.C, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.