Olay, 8 Ocak Perşembe günü saat 13.15 sıralarında İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Şehir Plancısı Kardelen K.Ç., öğle molasında arkadaşlarıyla yakınlarda bulunan bir kafeteryada yemek yedikten sonra iş yerine doğru giderken fırtınanın etkisiyle devrilen tabelanın altında kaldı.

YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Ağır yaralanan kadın için arkadaşları sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri yaralanan Kardelen K.Ç.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kadın ardından ambulansla Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan kadının beyin kanaması geçirdiği ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.