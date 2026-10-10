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Kaynak: İHA

Eskişehir’de otomobille çarpışan motosikletin yolcusu ağır yaralandı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi Huzurveren Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Berkay K. isimli şahsın idaresindeki motosiklet, 34 KPM 846 plakalı otomobille çarpıştı. Motosiklette yolcu olarak bulunan Cemil K., çarpışmanın etkisiyle savrularak yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı, ambulansla bilinci kapalı halde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.