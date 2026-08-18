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Kaynak: AA / DHA / İHA

Isparta'da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası, görenleri dehşete düşürdü. Kontrolden çıkan otomobil, alt geçidi ayıran çelik bariyerlere çarptı. Şiddetli çarpmanın ardından ikiye bölünen aracın sürücüsü Metin Gökmen, olay yerinde yaşamını yitirdi.

OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPARAK İKİYE BÖLÜNDÜ

Kaza, saat 05.30 sıralarında Isparta-Eğirdir kara yolu İl Jandarma Komutanlığı karşısında meydana geldi.

Kent merkezine doğru ilerleyen Metin Gökmen yönetimindeki otomobil, Miryokefalon Kavşağı alt geçidine geldiği sırada kontrolden çıktı.

İddiaya göre hızlı olduğu belirtilen otomobil, alt geçidi ayıran çelik bariyerlere büyük bir hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç ikiye bölünürken, otomobilin farları ve aküsünün olay yerinden yaklaşık 150 metre ileriye fırladığı belirtildi.

SÜRÜCÜ ARAÇTAN ÇIKARILDI ANCAK KURTARILAMADI

Kazayı gören İl Jandarma Komutanlığı nizamiyesinde görev yapan askerlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan Metin Gökmen'in yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlendi.

KARA YOLU BİR SÜRE TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza nedeniyle Eğirdir-Isparta kara yolunun Miryokefalon Kavşağı bölümü bir süre trafiğe kapatıldı. Araçlar Gül Petek Sanayi Sitesi istikametine yönlendirildi.

Nöbetçi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Gökmen'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.