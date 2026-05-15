Erzincan-Sivas kara yolunda sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında büyük bir trajedi yaşandı. Saat 10.00 sularında Sakaltutan Geçidi Heybeli mevkisinde seyir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dereye yuvarlandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede çok sayıda sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Dere yatağına inen ekiplerin yaptığı incelemelerde, araç içerisinde bulunan 2 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kazadan ağır yaralı olarak kurtarılan bir kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.