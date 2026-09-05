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Kaynak: AA / DHA / İHA

Burdur’da kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan depoya girdi. Kazada deponun duvarı yıkılırken araçta bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Burdur-Fethiye Kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Yol kenarındaki depoya giren otomobil, çarpmanın etkisiyle duvarın yıkılmasına neden oldu. Kazada araçta bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Ardından 3 yaralı ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.