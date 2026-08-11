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Kaynak: İHA

Kaza, Afyonkarahisar’ın Hocalar ilçesine bağlı Davulga köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.K. (52) yönetimindeki 64 DU 135 plakalı otomobil ile F.K. (23) idaresindeki yabancı plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada her iki aracın sürücüsü V.K. ve F.K. ile birlikte E.F., N.K., M.K. ve A.K. yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan sürücü V.K., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

JANDARMA VE SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatılırken, savcılık tarafından da adli soruşturma yürütüldüğü bildirildi.