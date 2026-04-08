Artvin / Nurbay Usta / Yeniçağ



Artvin’in Murgul ilçesinde meydana gelen feci kazada, belediye iş makinesi operatörü Doğukan Yıldızlı yaşamını yitirdi.

Kaza, Murgul’a bağlı Küre Mahallesi Şehitlik Köyü yolunda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Murgul Belediyesi’nde görev yapan operatör Doğukan Yıldızlı, mezar kazma çalışmasını tamamladıktan sonra evine dönmek üzere yola çıktı. Ancak henüz belirlenemeyen bir nedenle kullandığı iş makinesi kontrolden çıkarak uçurumdan aşağı yuvarlandı.

Kazada ağır yaralanan Yıldızlı’nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Genç operatörün belediyede kısa süre önce göreve başladığı öğrenildi.

Kazayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, AFAD ve jandarma sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemleri alırken, olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Yıldızlı’nın cenazesi morga kaldırıldı.

Borçka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.