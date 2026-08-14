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Kaynak: AA / DHA / İHA

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılırken, bebek dahil 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

ÇARPIŞMANIN ARDINDAN EKİPLER SEFERBER OLDU

Kaza, saat 18.00 sıralarında Akyazı ilçesine bağlı Yongalık Mahallesi'nde meydana geldi. İsimleri henüz öğrenilemeyen sürücülerin kullandığı hafif ticari araç ile minibüs, çift şeritli yolda çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ARAÇTA SIKIŞAN YARALILAR KURTARILDI

Hafif ticari araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Kazada yaralanan bebek dahil toplam 9 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri, kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için olay yerinde inceleme başlatırken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.