Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde hafif ticari aracın bariyerlere çarptığı kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı. M.K'nin kullandığı 35 ANR 413 plakalı hafif ticari araç, Yozgat-Sivas kara yolu Oluközü beldesi mevkisinde karşı şeride geçerek bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Akdağmadeni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Araçta bulunanların bayram tatili için Eskişehir'den Ağrı'ya gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.