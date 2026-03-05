Yapılan uyarılara rağmen neredeyse hemen her gün onlarca trafik kazalası haberi geliyor. Kazanın adresi bu kez Tunceli Mameki Köprüsü. Araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Mameki Köprüsü'nden yaklaşık 15 metre yükseklikten Uzunçayır Baraj Gölü'ne uçtu.

Araçta mahsur kalan 23 yaşındaki sürücü A.D., ihbarla kaza yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından araçtan kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralı, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken yetkililer sürüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarmaya devam ediyor.