Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sabah saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 45 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi.

50 METRELİK UÇURUMA YUVARLANDI

Kaza, Alaşehir ilçesine bağlı Kavaklıdere Mahallesi ile Horozum Keserler Mahallesi arasında bulunan Delikyar mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Bülent Hızıloğlu idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı.

SABAH SAATLERİNDE FARK EDİLDİ

Yoldan geçen diğer sürücülerin sabah saatlerinde uçurumdaki aracı fark etmesi üzerine durum hemen yetkililere bildirildi. İhbarın ardından olay yerine hızla jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Hızıloğlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Hızıloğlu'nun cenazesi morga götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.