Kazanın adresi bu kez Giresun’un Tirebolu-Doğankent kara yolu Kovacık köyü oldu. Şerif Köz (71) kontrolündeki TIR, karşı yönden gelen Galip Demiral (35) idaresindeki otomobille birbirine girdi.

3 ÖLÜ, 1 YARALI VAR

İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri TIR'ın altında kalan otomobilde bulunan sürücü Demiral ile araçtaki Dilara Elmas Yılmaz (29) ve Gülcan Demiral’ın (52) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaşamını kaybedenlerin cenazeleri yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp morguna götürülürken, hafif yaralanan TIR sürücüsü gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Öte yandan yetkililer, trafik kazalarında can kaybının son bulması için sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda sık sık uyarıyor.