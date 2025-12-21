Kazanın adresi bu kez Giresun’un Tirebolu-Doğankent kara yolu Kovacık köyü oldu. Şerif Köz (71) kontrolündeki TIR, karşı yönden gelen Galip Demiral (35) idaresindeki otomobille birbirine girdi.

3 ÖLÜ, 1 YARALI VAR

İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri TIR'ın altında kalan otomobilde bulunan sürücü Demiral ile araçtaki Dilara Elmas Yılmaz (29) ve Gülcan Demiral’ın (52) hayatını kaybettiğini belirledi.

Feci kaza 3 can aldı! - Resim : 1

Kazada yaşamını kaybedenlerin cenazeleri yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp morguna götürülürken, hafif yaralanan TIR sürücüsü gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Feci kaza 3 can aldı! - Resim : 2

Öte yandan yetkililer, trafik kazalarında can kaybının son bulması için sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda sık sık uyarıyor.

Feci kaza 3 can aldı! - Resim : 3