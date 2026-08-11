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Kaynak: AA / DHA / İHA

Adana’da Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kazada 2 tır, bir kamyon ve bir otomobil çarpışırken, tırlardan biri devrildi.

4 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Kaza, merkez Çukurova ilçesinde TAG Otoyolu'nun Mavi Bulvar çıkışı civarında meydana geldi.

Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen kamyon, plakalı tırlar ile otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tırlardan biri devrilirken araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 3 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle TAG Otoyolu'nda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.