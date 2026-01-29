Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Rumen temsilcisi FCSB ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor.

Nation Arena'da TSİ 23.00'te başlayacak kritik maç öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

FCSB-FENERBAHÇE İLK 11'LER

FCSB : Tarnovanu, Pantea, Graovac, Ngezana, Radunovic, Alhassan, Lixandru, Miculescu, Olaru, Politic, Thiam

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Çağlar, Jayden, Semedo, İsmail, Fred, Nene, Talisca, Kerem, En-Nesyri

İLK 16 YARIŞINDA KRİTİK MAÇ

Sarı-lacivertliler, grupta şu ana dek 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alarak topladığı 11 puanla 18. sırada yer alıyor.

Son olarak sahasında Aston Villa’ya 1-0 yenilmesine rağmen bir üst tura çıkmayı garantileyen temsilcimiz, FCSB karşısında alacağı 3 puanla ilk 16 takım içinde yer almayı hedefliyor.

AVRUPA’DA 298. RANDEVU

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 298. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Geride kalan 297 karşılaşmada 117 kez sahadan galip ayrılan Fenerbahçe, 116 defa mağlup oldu ve 64 maçta berabere kaldı. Bu süreçte rakip filelere 406 gol gönderen sarı-lacivertliler, kalesinde 418 gol gördü.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 101 MAÇ GERİDE KALDI

UEFA Avrupa Ligi adıyla oynanmaya başlanan dönemden itibaren bu kulvarda 101 karşılaşmaya çıkan Fenerbahçe, bu maçlarda 49 galibiyet, 30 beraberlik ve 22 mağlubiyet yaşadı. Rakip ağları 145 kez sarsan temsilcimiz, 102 gole engel olamadı.