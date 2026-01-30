Fenerbahçe FCSB ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak puanını 12'ye yükseltti ve Avrupa Ligi Lig Etabı'nı 19. sırada tamamladı.

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu.

TEDESCO: 'BERABERLİĞİ NORMAL BULUYORUM'

Beraberliğin normal olduğunu belirten Tedesco, "Çok yavaş oynadık, çok top kaybettik. Rakip, bizi geride bekleme isteğiyle başladı. Oyunu kontrol ettik, pozisyonlar ürettik ama değerlendiremedik. İlk yarıda çok top kaybı ve rakibe kontratak şansı verdik. İkinci yarıda da bu devam etti. Attığımız paslar ne ve keskin değildi. Bütün bu saydıklarımı düşününce, 1-1'i normal buluyorum. Rakibin de gol atacak pozisyonları oldu." diyerek karşılaşmayı değerlendirdi.

'SESLER DUYDUM VE ORAYA GİDEREK TAKIMIMI İÇERİ SOKTUM'

Devre arasında soyunma odası koridorlarında yaşanan gerginlikle ilgili gelen soru üzerine konuşan Tedesco, "Ne olduğunu görmedim, ben o sırada odadaydım ve analizcilerle birkaç pozisyonu inceliyordum. Sesler duydum ve oraya giderek, takımımı içeri soktum. Sonrasında bir sıkıntı olmadı. Olayla ilgili tam ne oldu bilmiyorum, sahada da bir şey yaşanmadı." dedi.

'EDSON VE SKRINIAR OLDUĞUNDA FENERBAHÇE FARKLI'

Kesici 6 numara eksikliğine dikkat çeken Tedesco, "FSCB'de bizi şaşırtan bir şey olmadı. Kontrataklar buldular, evet. Kesici altı numara Edson Alvarez olduğunda Fenerbahçe farklı, olmadığında farklı. Milan Skriniar olduğunda farklı, olmadığında farklı.

Geldiğimde kesici altı numaraya ihtiyaç olduğunu hissettim, onsuz 17 maç oynadık. İsmail Yüksek iyi oyuncu ama özellikleri başka.

Ne kadar iyi oyuncular olursa olsun, bu kadar top kaybı yaparsanız, top geçer. Kendi kaybettiğimiz toplardan ataklar yedik." diye konuştu.

'ROMANYA'DA ÇOK FAZLA İYİ OYUNCU VAR, MESELA DRAGUŞ'

İtalyan teknik adam son olarak ilerde Romanya'dan bir futbolcuyu takımına alma ihtimaliyle ilgili gelen soruyu ise şu şekilde cevapladı:

"Romanya'da iyi oyuncular var ve Fenerbahçe'ye gelecek oyuncular olabilir. Belçika Milli Takımı'nda Romanya'ya karşı oynadık. Çok fazla iyi oyuncunuz var. Draguş mesela iyi oyuncu, Eyüpspor'da oynuyordu. Pek çok oyuncu var. Ayrıca Avrupa Şampiyonası'nda da Romanya'yı yenmek kolay değildi."