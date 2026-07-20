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ABD'nin New York kentinde, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ile Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) merkezlerinin bulunduğu Federal Plaza önünde patlayıcılı saldırı düzenleyen şüpheli gözaltına alındı.

FBI, çeşitli yayın kuruluşlarına yaptığı açıklamada, Federal Plaza'nın dış cephesinde "yakıcı bir cihazın" patladığını ve olayla bağlantılı bir şüphelinin gözaltına alındığını doğruladı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Yeniakit'in haberine göre, ilk belirlemelere göre olayda çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken, FBI New York Ortak Terörle Mücadele Görev Gücü'nün soruşturma başlattığı bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlerde, patlayan düzeneğin havai fişek veya yanıcı bir sıvıdan oluştuğu öne sürüldü.

Kimliği henüz açıklanmayan şüphelinin, "airsoft" olarak bilinen bir tüfek taşıdığı ve yetkililer tarafından potansiyel bir ICE karşıtı protestocu olarak değerlendirildiği aktarıldı.