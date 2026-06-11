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Kaynak: AA

FBI'ın sosyal medya hesaplarından paylaştığı video açıklamada, Çin'e bağlı askeri istihbarat unsurlarının Batılı ülkelerde faaliyet gösteren çevrim içi kariyer platformları ve profesyonel ağlar aracılığıyla hassas bilgilere ulaşabilecek kişilere yöneldiği öne sürüldü.

Açıklamada, özellikle ABD, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın oluşturduğu Five Eyes (Beş Göz) istihbarat paylaşım ağına mensup ülkelerde görev yapan askerler, kamu çalışanları, akademisyenler, gazeteciler ile savunma ve güvenlik sektöründe çalışan kişilerin hedef alındığı ifade edildi. FBI, kritik pozisyonlarda bulunan veya daha önce bu görevleri yürütmüş kişilerin internet üzerinden gelen iş tekliflerini dikkatle değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Yetkililer, Çin istihbaratına bağlı unsurların zaman zaman danışmanlık şirketi, düşünce kuruluşu ya da insan kaynakları firması görünümünde sahte oluşumlar kurarak çevrim içi iş ilanları yayımladığını belirtti. Bu ilanlara başvuran kişilerden kamuya açık olmayan hassas bilgilerin talep edildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, hedef alınan kişilerle uzun süreli ilişkiler geliştirilerek askeri, siyasi ve ekonomik alanlara ilişkin gizli ya da ayrıcalıklı bilgilerin elde edilmeye çalışıldığı ifade edildi. FBI, söz konusu faaliyetlerin ABD ve müttefiklerinin ulusal güvenliğini hedef alan sistematik bir istihbarat toplama girişimi niteliği taşıdığını kaydetti.