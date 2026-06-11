ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), sosyal medya hesabı üzerinden görüntülü bir mesaj yayımlayarak önemli bir güvenlik uyarısında bulundu.
FBI büyük tuzağı deşifre etti: Dijital iş ilanlarının arkasından casuslar çıktı
Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntülü bir mesajla siber casusluk faaliyetlerine karşı bir uyarı yayınladı.Kaynak: Diğer
Yapılan açıklamada, Çin askeri istihbaratıyla bağlantılı yapıların, internetteki profesyonel ağlar ve kariyer platformları aracılığıyla kritik verilere ulaşabilen personelleri radarına aldığı öne sürüldü.
Milliyet'te yer alan habere göre, söz konusu siber faaliyetlerin özellikle Five Eyes (Beş Göz) olarak bilinen istihbarat ittifakının üyelerini (ABD, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda) hedef aldığı aktarıldı.
FBI; güvenlik, savunma, akademi ve medya sektörlerinde çalışanlar ile askeri ve idari personelleri uyardı. Hem aktif görevde olan hem de geçmişte bu alanlarda çalışmış kişilerin, internet ortamında kendilerine sunulan cazip iş fırsatlarına karşı son derece uyanık olmaları gerektiği vurgulandı.
Çin istihbaratına çalışan unsurların izlediği yöntemler şu şekilde deşifre edildi:
Sahte Kimlikler: Siber casusların; hayali danışmanlık büroları, düşünce kuruluşları ya da insan kaynakları acenteleri adı altında sahte kurumsal kimlikler oluşturduğu belirtildi.
Bilgi Sızdırma: Bu paravan yapılar üzerinden internete iş ilanları koyulduğu ve başvuru yapan adaylardan, kamuoyuyla paylaşılmaması gereken gizli ve hassas nitelikteki bilgilerin talep edildiği aktarıldı.
Yayımlanan mesajda, bu yöntemle temasa geçilen kişilerle zaman içinde kalıcı bağlar kurulmasının amaçlandığı ifade edildi.
Temel hedefin ise askeri, diplomatik ve ekonomik alanlardaki gizli veya özel verilere ulaşmak olduğu kaydedildi.
FBI, yürütülen bu operasyonların tamamen ABD ve müttefik devletlerin ulusal güvenliğini tehdit eden planlı bir istihbarat toplama faaliyeti olduğunun altını çizdi.