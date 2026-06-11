FBI büyük tuzağı deşifre etti: Dijital iş ilanlarının arkasından casuslar çıktı

FBI; güvenlik, savunma, akademi ve medya sektörlerinde çalışanlar ile askeri ve idari personelleri uyardı. Hem aktif görevde olan hem de geçmişte bu alanlarda çalışmış kişilerin, internet ortamında kendilerine sunulan cazip iş fırsatlarına karşı son derece uyanık olmaları gerektiği vurgulandı.