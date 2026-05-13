“11-17 Mayıs Dünya Tuza Dikkat Haftası” kapsamında paylaşılan bilgilere göre, kişi başına düşen günlük ortalama tuz tüketimi 10,2 gram seviyesinde bulunuyor. Oysa DSÖ, sağlıklı bir yaşam için günlük tuz tüketiminin 5 gramın altında tutulmasını tavsiye ediyor.

Uzmanlar, aşırı tuz kullanımının yüksek tansiyona yol açarak kalp ve damar hastalıkları riskini artırdığına dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra fazla tuz tüketimi; inme, böbrek rahatsızlıkları ve çeşitli kronik hastalıkların ortaya çıkmasında önemli rol oynuyor.

Tuz, vücutta sıvı dengesi, sinir iletimi ve kas fonksiyonlarının sağlıklı şekilde çalışması açısından önemli bir mineral olarak öne çıkıyor. Ayrıca antiseptik özelliği sayesinde gıdaların korunmasında uzun yıllardır kullanılıyor. Geleneksel mutfakta ve gıda sektöründe pek çok ürünün raf ömrünü uzatmak amacıyla tercih edilen tuz, yemeklere lezzet katmasıyla da yaygın tüketiliyor.

Uzmanlara göre günlük tüketim miktarındaki artış, tuzu ciddi bir halk sağlığı sorununa dönüştürüyor. Yapılan araştırmalar, günde 5 gramdan az tuz tüketmenin inme riskini yüzde 23, kalp ve damar hastalıklarını ise yüzde 17 oranında azaltabildiğini ortaya koyuyor.

Avrupa ülkelerinde günlük tuz tüketimi ortalama 8 ila 11 gram arasında değişirken, Türkiye’de bu oran önerilen seviyenin yaklaşık iki katına ulaşıyor. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı, “Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Eylem Planı” kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye’de tuz; deniz, göl, kaya ve yer altı kaynaklarından elde ediliyor. Sofra tuzu, salamura tuzu ve gıda sanayi tuzu gibi farklı çeşitlerde piyasaya sunulan ürünlerin sağlık açısından birbirine üstünlüğünü kanıtlayan bilimsel bir veri ise bulunmuyor.

Aşırı tuz tüketiminin önüne geçebilmek amacıyla Bakanlık, çeşitli kurumlarla iş birliği içinde önemli adımlar atıyor. Ekmek, peynir ve salça gibi sık tüketilen ürünlerdeki tuz oranları azaltılırken, tuz paketlerinde “Tuzu Azaltın, Sağlığınızı Koruyun” ifadesinin yer alması zorunlu hale getirildi.

Ayrıca okul kantinlerinde satılan ürünler için tuz kriterleri belirlenirken, kamu kurumlarının yemekhane ve kafeteryalarından da tuzluklar kaldırıldı. Dünya Tuza Dikkat Haftası boyunca toplumda bilinç oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecek.