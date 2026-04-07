CSO Ada Ankara’dan yapılan açıklamaya göre, Nisan boyunca klasik müzikten caza, geleneksel Türk müziğinden sahne sanatlarına kadar geniş bir içerik izleyicilerle buluşacak.

Programın öne çıkan etkinliklerinden biri, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın DenizBank konserleri kapsamında gerçekleştirilecek konserler. Ayrıca, Ankara Devlet Opera ve Balesi, “Empresyonizm, Tutku ve Klarnet” adlı konseriyle sahnede olacak.

Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, “Şarkılar” projesi kapsamında 5 Nisan’da iki ayrı konserde müzikseverlerle buluşacak. Ay boyunca CSO sanatçılarının performanslarının yanı sıra halk müziği, klasik müzik ve tiyatro oyunları da programda yer alacak. “Destanların Dansı”, “Tangonun Büyüsü”, “Cerrah” ve “7 Kocalı Hürmüz” bu oyunlar arasında öne çıkıyor.

Nisan ayı boyunca klasik müzik konserlerinin yanı sıra farklı müzik türlerini bir araya getiren etkinlikler de gerçekleştirilecek. Coşkun Sabah, Aysun, Ali Kocatepe ve Yeni Türkü gibi sevilen isimler sahne alacak.

Çocuklar için de heyecan dolu etkinlikler hazırlandı. 4 Nisan’da “Bilim Show” ile temel bilim konuları deneylerle keşfedilecek, 5 Nisan’da “Sevgi Berberi” adlı müzikli çocuk oyunu sahnelenecek. 11 Nisan’da illüzyon gösterisi ve “Küçük Kara Balık” tiyatro oyunu, 18 Nisan’da “Magic Bubbles” ve 19 Nisan’da İngilizce “Starry Night” çocuk oyunu izleyiciyle buluşacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda jonglör gösterisi ve Musa Göçmen Senfoni Orkestrası’nın “Çoksesli Gösteri” performansı çocuklara unutulmaz bir gün yaşatacak. Ay boyunca farklı yaş gruplarına yönelik etkinliklerle, çocukların sanatla buluşması hedefleniyor.

Etkinliklerin bilet bilgilerine ve detaylı programa CSO Ada Ankara’nın resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor.