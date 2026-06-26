Üsküdar Belediyesi’nin kültür ve sanatı toplumun her kesimi için erişilebilir kılma vizyonuyla hayata geçirdiği Klasik Pazar konserleri, kısa sürede kentin en prestijli kültür-sanat etkinliklerinden biri haline geldi. İlk kez iki bin yirmi dört yılında sandalyeni kap gel sloganı ve konseptiyle başlatılan bu vizyoner proje, klasik müziği alışılagelmiş kapalı salonların dışına taşıyor. İstanbul Boğazı’nın eşsiz ve büyüleyici atmosferinde binlerce vatandaşı ücretsiz konserlerle buluşturan etkinlik, bu yıl da kaldığı yerden devam ediyor.

Nevmekân Sahil’in tarihi bahçesinde düzenlenen bu özel konserler, yedi yaşından yetmişine her yaştan sanatseverin yoğun ilgisiyle karşılanıyor. Klasik Pazar, yalnızca bir dinleti veya konser dizisi olmanın çok ötesine geçerek, klasik müziğin saray ve salon kültüründen sıyrılıp toplumun her katmanına ulaşmasını hedefleyen toplumsal bir kültür projesine dönüştü.

SEZONUN GÖRKEMLİ AÇILIŞI FAZIL SAY İLE YAPILIYOR

Başarıyla sürdürülen ve gelenekselleşen bu konser serisi, iki bin yirmi altı yılında da dünya çapında tanınan yerli ve yabancı sanatçıları İstanbullu sanatseverlerle buluşturacak oldukça zengin bir repertuvar sunuyor. Yeni sezon, uluslararası alanda Türkiye’nin en önemli ve en saygın sanat elçilerinden biri olan, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say konseriyle görkemli bir açılışa imza atacak.

Eserleri dünyanın dört bir yanındaki önde gelen konser salonlarında yankılanan, kazandığı uluslararası ödüller ve özgün besteleriyle modern klasik müziğin yaşayan efsaneleri arasında yer alan Fazıl Say, yirmi sekiz Haziran tarihinde Nevmekân Sahil’de Üsküdarlılarla buluşacak. Sanatçının kendi parmaklarından dökülecek notalar, Boğaz’ın esintisiyle birleşerek dinleyicilere unutulmaz bir yaz gecesi yaşatacak.

OPERA VE KORO MÜZİĞİNİN SEÇKİN ÖRNEKLERİ SAHNE ALIYOR

Fazıl Say’ın açılış konserinin ardından etkinlik hızı kesilmeden devam edecek. On iki Temmuz tarihinde Klasik Pazar sahnesinde Serhan Bali ve Burcu Hancı yer alacak. Bu değerli isimlere soprano Cansu Özel, tenor Emre Parlar ve piyanist Fügen Yiğitgil eşlik edecek. Ekip, operanın en seçkin ve en beğenilen eserlerini açık havada sanatseverlerin beğenisine sunarak adeta bir opera festivali havası estirecek.

Yirmi altı Temmuz gecesinde ise Türkiye’nin önde gelen, yenilikçi ve çok sesli koro topluluklarından biri olan Chromas sahne alacak. Koro şefi Başak Doğan tarafından iki bin on beş yılında kurulan topluluk, çok sesli müziğe getirdiği özgün, dinamik yorumu ve geniş tarz yelpazesiyle izleyicilere ezber bozan bir koro deneyimi sunacak.

RİTMİN USTALARI VE MASKELERİN ŞAKASI ÜSKÜDAR’DA

Ağustos ayı da en az temmuz kadar hareketli ve renkli geçecek. Dokuz Ağustos tarihinde dünya müziğinin ve perküsyonun en önemli isimlerinden biri olan Burhan Öçal sahne alacak. Burhan Öçal’a sahnede Murat Süngü, Uraz Kıvaner ve Savaş Özkök’ten oluşan usta bir quartet ekibi eşlik edecek. Batı klasik müziği ile doğu ritimlerini harmanlayan bu performans, dinleyicileri farklı coğrafyalarda bir yolculuğa çıkaracak.

Yirmi üç Ağustos tarihinde ise sahne bu kez tiyatral bir müzikal gösteriye ev sahipliği yapacak. Murat Cem Orhan ve Merve Engin, Maskelerin Şakası başlıklı performanslarıyla izleyici karşısına çıkacak. İtalyan halk tiyatrosu tarzı olan Commedia dell Arte ve eğlenceli opera türü olan opera buffa temalı bu özel performans, müzik ile mizahı bir araya getirerek izleyicilere hem görsel hem de işitsel bir şölen vaat ediyor.

EYLÜL AYINDA KAPANIŞ TANGONUN BÜYÜSÜYLE OLACAK

Yaz sezonunun sonuna yaklaşırken, altı Eylül tarihinde sahne sırası keman virtüözü Cihat Aşkın’a gelecek. Cihat Aşkın, Aşkın Tangosu başlıklı konseriyle kulakların pasını silecek. Değerli şef Oğuzhan Balcı yönetimindeki Avrasya Oda Orkestrası’nın eşlik edeceği bu özel gecede, güçlü sesiyle solist Teyfik Rodos da sahne alarak tangonun tutku dolu dünyasını Üsküdar sahiline taşıyacak.

Üsküdar Belediyesi, tüm İstanbulluları yaz boyunca sürecek olan bu ücretsiz kültür şölenine davet ediyor. Sandalyenizi kapıp gelebileceğiniz, çimlerin üzerinde Boğaz manzarasına karşı müzik dinleyebileceğiniz bu etkinlikler, kent yaşamına sanat yoluyla nefes aldırmaya devam ediyor.