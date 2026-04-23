Fazıl Say, paylaşımında 56 yıldır her 23 Nisan’ı kutladığını vurgulayarak, bu geleneği yaşamı boyunca sürdüreceğini ifade etti. Bayramın yalnızca çocuklara değil, “büyümüş çocuklara” da ait olduğunu belirten sanatçı, 23 Nisan’ı “bir insanlık bayramı” olarak tanımladı.

PANDEMİDE ŞÜKRAN TÜRKÜSÜ’NÜ BESTELEDİ

Sanatçı, paylaşımında 2020 yılında pandemi döneminde bestelediği “Şükran Türküsü” adlı eserine de yer verdi. Söz konusu eserin, COVID-19 pandemisi sırasında, karantina günlerinde evde amatör olarak kaydedildiğini belirten Say, bu çalışmayı Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. yılına ithaf ettiğini dile getirdi.

Paylaşımında toplumsal ve siyasi eleştirilere de yer veren Fazıl Say, bazı siyasetçilerin 23 Nisan’a ve Cumhuriyet değerlerine yaklaşımını sorguladı. Türkiye’nin hem doğuya hem batıya ait olma mücadelesine dikkat çeken sanatçı, toplumdaki sessizlik üzerine de çarpıcı sorular yöneltti.

Mesajını çocuklara seslenerek tamamlayan Say, geleceğin onların ellerinde olduğunu vurguladı ve bayram coşkusunu güçlü ifadelerle dile getirdi.