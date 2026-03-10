"Kabe'de hacılar hu der Allah" ilahisi ile 7'den 70'e herkese ismini duyuran Celal Karatüre iftar yemeklerine de davet ediliyor. Hakkındaki bir iddia ise sosyal medyada çokça konuşuldu.

İFTARDAN 300 BİN TL Mİ İSTEDİ?

"Kabe'de hacılar hu der Allah" ilahisiyle ünlenen Mezil tarikatı üyesi Celal Karatüre'nin davet edildiği iftar yemeğinde 300 bin TL, tanıtım programlarından ise 500 bin TL istediği iddia edildi.

CELAL KARATÜRE'DEN İDDİALARA YANIT

Sosyal medya bu iddialarla çalkalanırken Celal Karatüre'den açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Karatüre, söz konusu haber ve iddiaları "tamamen asılsız, gerçek dışı ve iftiradan ibarettir" şeklinde niteledi.

Hiçbir kurum veya organizasyondan "bu şekilde bir ücret almadıklarını" belirten Karatüre, "Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür yalan ve mesnetsiz haberleri kesin bir dille reddediyoruz" dedi.

Karatüre söz konusu iddiaları yargıya taşıyacaklarını da bildirdi.

BABASI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İddialarla birlikte Celal Karatüre'nin babası Sezgin Karatüre'nin oğlunun kazancı hakkında yaptığı açıklama da gündeme gelmişti. Baba Karatüre, oğlunun elde ettiği gelir hakkında “Kazandığı para hayırlıysa bize gelsin, hayırsızsa hiç gelmesin” diye konuşmuştu.