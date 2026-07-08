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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Hanife Akçay - Ali Yazan - Murat Yılmaz / Yeniçağ



Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir şahıs, yer meselesi sebebiyle husumetli olduğu ağabeyini, yengesini ve yeğenini iş yerlerinin önünde tabanca ile vurarak öldürdü.

Olay, Fatsa ilçesi Kurtuluş Mahallesi Fiskobirlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağabeyi ve ailesinin iş yerine araçla gelen M.G. (61), ağabeyini, yengesini ve yeğenini tabancayla vurdu.

M.G., silahlı saldırısının ardından olay yerinden kaçtı.

Saldırıda kurşunlar anne E. G. (58), baba M. G. (66) ve oğulları R. G. (39) isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemelerde R. G.’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan E. G. ve M. G. ise sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan polis ekipleri, aralarında yer meselesinden husumet bulunduğu iddia edilen ve saldırıyı gerçekleştiren M.G.’yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.