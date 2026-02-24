Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’nun Fatsa ilçesinde yeni yapılan beton yol, kurumadan üzerinden araç geçirilince ağır hasar aldı. Mahalle sakinleri yaşanan sorumsuzluğa tepki gösterdi.



Ordu’nun Fatsa ilçesine bağlı Yusuflu Mahallesi’nde ulaşımı rahatlatmak amacıyla dökülen beton yol, kimliği henüz belirlenemeyen bir sürücünün yasağa rağmen yolu kullanması sonucu kullanılamaz hale geldi. Henüz kurumayan beton zeminde oluşan derin lastik izleri, mahallede büyük tepkiye neden oldu.

UYARILARA RAĞMEN YOLU KULLANDI



Mahallede uzun süredir beklenen yol çalışması tamamlandıktan sonra betonun kuruması için alan güvenlik şeritleriyle kapatıldı. Ancak tüm uyarılara rağmen bir sürücünün aracıyla betonun üzerinden geçtiği öğrenildi.

Olay sonrası zeminde ciddi bozulmalar meydana gelirken, yapılan çalışmanın önemli bir bölümü zarar gördü.

KAMU ZARARI OLUŞTU



Vatandaşlar, yapılan hizmetin heba edildiğini belirterek sorumluların tespit edilmesini istedi.

Mahalle sakinleri,

“Bu yol için aylarca bekledik. Daha kurumadan üzerinden geçilmesi büyük sorumsuzluk. Hem devletin parası hem de emeğimiz boşa gitti,” sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

Oluşan hasarın yeniden onarım gerektireceği ve bunun da ek maliyet oluşturacağı ifade ediliyor.

YETKİLİLER İNCELEME BAŞLATACAK



Yaşanan olayın ardından gözler ilgili kurumlara çevrildi. Sorumlu kişi ya da kişilerin belirlenmesi için inceleme başlatılması beklenirken, mahalle halkı benzer olayların tekrar yaşanmaması için daha sıkı denetim talep ediyor.

Yusuflu Mahallesi’nde yaşanan bu olay, kamu malına zarar verilmesi konusunu yeniden gündeme taşıdı.