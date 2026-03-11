Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ
Fatsa Kumru karayolu Ayazlı Mahallesi mevkiinde bugün meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücüler, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.
Kaza sonrası karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yetkililer, sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.