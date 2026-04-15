Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ
Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı.
Ordu İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 08 Nisan 2026 tarihinde Fatsa ilçesinde 2 ayrı işyerine operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda:
• 7 adet kaçak cep telefonu
• 303 adet telefon ekranı
• 27 adet radyo
• 37 adet telefon kablosu
• 52 adet kulaklık
• 45 adet telefon aksesuarı
ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 2 şüpheli hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet (emtia) suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Yetkililer, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.