Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 08 Nisan 2026 tarihinde Fatsa ilçesinde 2 ayrı işyerine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda:

• 7 adet kaçak cep telefonu

• 303 adet telefon ekranı

• 27 adet radyo

• 37 adet telefon kablosu

• 52 adet kulaklık

• 45 adet telefon aksesuarı

ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 şüpheli hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet (emtia) suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Yetkililer, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.