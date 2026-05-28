Ordu / Hakan Yıldız / Yeniçağ



Mayıs ayında mahallede yükselen patoz sesi herkesi şaşırttı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde İddiaya göre bir üretici, geçtiğimiz sezondan kalan fındık çuvallarını çatıda unuttu. Aylar sonra fındıkları fark eden üretici, çuvalları indirip Mayıs ortasında patoz kurdurunca mahallede ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Patoz sesini duyan vatandaşlar önce “Fındık sezonu erken mi başladı?” diye düşündü. Gerçeği öğrenenler ise kahkahasını tutamadı.

Karadeniz’de ancak böyle anlar yaşanır dedirten olay, mahallede günün konusu oldu.