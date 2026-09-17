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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir fındık üreticisi, ürününün Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alınmadığını öne sürerek dikkat çeken bir protestoya imza attı.

Fatsa ilçesine bağlı Düğünlük Mahallesi’nde yaşayan fındık üreticisi Adem Yalçın, TMO’nun Kumru deposunun bulunduğu karayolu kenarında soyunarak ürününün alınmamasını protesto etti.

Yalçın, tüccara verdiği fındığının 2-3 kez yapılan kontrollerde 47 randıman geldiğini iddia etti. TMO’nun ürününü kabul etmediğini öne süren Yalçın, yaşadığı duruma tepki gösterdi.

Protestosu sırasında açıklamalarda bulunan Yalçın, “TMO’ya talimat verildi, ‘Adem Yalçın’ın fındığını almayın’ diye. Halbuki benim fındığım organik fındık. Beni ‘kafayı yedi’ diyorlar. Hayır, asla öyle değil.” ifadelerini kullandı.

Yalçın’ın protestosu, çevrede bulunan vatandaşların da dikkatini çekti.