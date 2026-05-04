Olay, Fatsa’ya bağlı Aşağıyavaş Mahallesi’nde gerçekleşti. Mahalle muhtarı Erkan Yücetepe, kendisine ait arı kovanlarını kontrol etmek amacıyla bölgeye gittiğinde beklemediği bir manzarayla karşılaştı. Kovanların parçalandığını fark eden Yücetepe, inceleme yaptığı sırada kovanlara zarar veren ayıyla yüz yüze geldi. Ayı, muhtarı fark etmesiyle birlikte ormanlık alana kaçarak uzaklaştı.

"BAL MEVSİMİNİ BEKLERKEN EMEĞİMİZ ÇÖP OLDU"

Saldırı sonrası büyük üzüntü yaşayan Erkan Yücetepe, aylar süren emeğinin dakikalar içinde yok olduğunu ifade etti. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Yücetepe, şu ifadeleri kullandı:

"Kovanları kontrol etmeye geldiğimde her yerin dağıtıldığını gördüm. O esnada ayı hâlâ buradaydı; beni görünce hızla kaçtı. Bal sağım mevsimi için hazırlık yapıyorduk ancak tüm planlarımız ve emeğimiz altüst oldu."