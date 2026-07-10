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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Hanife Akça- Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’nun Fatsa ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan ve aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili yeni gelişme yaşandı.

7 Temmuz’da Kurtuluş Mahallesi’nde meydana gelen olayın ardından gözaltına alınan Muharrem Gülen, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme, Muharrem Gülen’in “kasten öldürme” suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Güvenlik önlemleri kapsamında çelik yelek giydirilen zanlı, işlemlerinin ardından Ünye Cezaevi’ne gönderildi.

Olayda, Muharrem Gülen’in ağabeyi Mehmet Gülen, yengesi Emine Gülen ve yeğeni Resul Gülen hayatını kaybetmişti.

Edinilen bilgilere göre, taraflar arasında uzun süredir arazi anlaşmazlığı bulunduğu, bu anlaşmazlığın annelerinin yaklaşık 45 gün önce hayatını kaybetmesinin ardından daha da büyüdüğü öne sürüldü.

Fatsa’da büyük üzüntüye neden olan olayla ilgili soruşturma süreci devam ediyor.