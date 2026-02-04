Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ

Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu, 2025–2026 fındık sezonuna ilişkin kamuoyuna yazılı açıklama yaptı. Gürsu, fındık piyasasında fiyatların serbest piyasa koşulları dışında, tekelci firmaların manipülasyonuyla düşürüldüğünü belirterek, üreticinin ciddi mağduriyet yaşadığını vurguladı.

Açıklamada, sezonun iki ayrı dönem halinde değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekilerek, Ağustos ayından yıl sonuna kadar yaşanan don olaylarına rağmen, sözleşmeli satış yapan ihracatçı firmaların uzun süre rekolte kaybını kabul etmediği ifade edildi. Bu süreçte 600 bin tonun üzerinde rekolte beklentisi oluşturularak piyasada yanlış bir algı yaratıldığı belirtildi.



Fındık sezonunun başlamasıyla birlikte, TMO’nun elindeki ürünler dahil edildiğinde rekoltenin yaklaşık 400 bin ton seviyesinde kaldığının netleştiği aktarılan açıklamada, üreticilerin örgütlü bir şekilde ürününü pazara indirmeyerek emeğine sahip çıktığı kaydedildi. Bu durumun fiyatların hızlı yükselmesine neden olduğu, açık pozisyonda bulunan firmaların ise ciddi zararlarla karşı karşıya kaldığı ifade edildi.