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İYİ Parti Fatsa İlçe Başkanı Burak Eroğlu, Ordu’da genel başkan Müsavat Dervişoğlu’na tam destek mesajı vererek yereldeki birlik ve beraberlik vurgusunu ulusal gündeme taşıdı.

FATSA’DAN GENEL BAŞKAN DERVİŞOĞLU’NA GÜÇLÜ DESTEK

İYİ Parti Fatsa İlçe Başkanı Burak Eroğlu, yerel teşkilatlanma ve halkla temas çalışmalarına Kurtuluş Mahallesi sakinleriyle devam ediyor.

Başkan Eroğlu, mahalle sakinlerinden Sezgin Özgen ve İsa Pekin ile bir araya gelerek partinin geleceğine dair kritik bir istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda, aslen Fatsalı olan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’na kendi öz memleketinden verilecek desteğin yol haritası masaya yatırıldı.

"Uzayan Kol Bizden Olsun"Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Fatsa İlçe Başkanı Burak Eroğlu, hemşehrileri olan genel başkana omuz vermenin tarihi bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Siyasetteki kararlı duruşa vurgu yapan Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kurtuluş Mahallemizden sevgili Sezgin Özgen abim ve İsa Pekin kardeşimle, İYİ Parti Genel Başkanımız, hemşehrimiz, abimiz Sayın Müsavat Dervişoğlu’na kendi öz memleketinde nasıl destek vermemiz, omuz vermemiz gerektiğini konuştuk.

'UZAYAN KOL BİZDEN OLSUN' DEDİK.

Var olsun cesur genel başkanımız, var olsun onun kıymetini bilen hemşehrilerimiz.

"Memleket Hareketinin Merkezi FatsaMüsavat Dervişoğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanlığına seçilmesinin ardından ilk resmi ziyaretlerinden birini Ordu Fatsa'ya yapması, bölgedeki parti tabanında büyük bir heyecan yaratmıştı.

Fatsa teşkilatı, yerel bazda başlattığı bu destek turlarıyla genel merkezin politikasını Anadolu'nun kılcal damarlarına taşımayı ve liderlerinin arkasındaki memleket rüzgarını ulusal siyasette güçlü bir dinamik haline getirmeyi hedefliyor.