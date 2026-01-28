

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ

CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, Fatsa İslamdağ’da yaşanan heyelan felaketini yerinde inceledi. KTÜ raporları ve mahkeme kararlarıyla tescillenen "taş ocağı" sorumluluğuna rağmen bölgedeki yıkımın devam ettiğini belirten Adıgüzel, yetkililere seslendi: "Depremden daha beterini insanoğlu elleriyle yaptı!"

"SİYASETİN KALESİ, VAHŞİ MADENCİLİĞİN HEDEFİ OLDU"

İslamdağ’ın iktidar partisinden 2 milletvekili, Anavatan Partisi’nden 1 milletvekili ve mevcut belediye başkanını çıkardığını hatırlatan Adıgüzel, "Vahşi kapitalizm siyasi parti bakmıyor. Kendi mahallelerini, kendi köklerini bile feda ediyorlar" diyerek tepki gösterdi.

"DEPREM DEĞİL, İNSAN ELİYLE GELEN FELAKET"

Hatay depreminde 20 gün boyunca doktor olarak görev yaptığını ifade eden Adıgüzel, İslamdağ’daki tablonun ürkütücülüğünü şu çarpıcı sözlerle özetledi:

"Allah’ın verdiği afet, buradaki kadar büyük bir cana okuma değildi. Burada insanoğlunun eliyle bir mahallenin yok edilişini izliyoruz."

KTÜ RAPORU VE MAHKEME KARARI VAR AMA UYGULAMA YOK!

Bölgedeki tüm heyelanların ve yıkılan evlerin sorumlusunun taş ocakları olduğu, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) uzmanları tarafından hazırlanan raporlarla ispatlandı. Mahkemenin tazminat kararına rağmen taş ocaklarının hala faaliyetlerine devam etmesi "Vatandaşın canı hiçe mi sayılıyor?" sorusunu gündeme getirdi.

ACİL ÇAĞRI: "EVLERDE HALA İNSANLAR VAR!"

Kayma tehlikesinin her an devam ettiğini ve evlerin içinde hala insanların yaşadığını belirten Milletvekili Adıgüzel, "Büyük bir felaket kapıda. Burası için acil müdahale şart, bu vahşet durdurulmalı" diyerek devleti göreve çağırdı.