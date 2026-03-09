Ordu / Hakan Yıldız / Yeniçağ

Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazası, ilçeyi yasa boğdu.

Olay, dün saat 15.00 sularında Ilıca yolu üzerinde gerçekleşti. Ilıca istikametinden Fatsa yönüne seyir halinde olan Fikret Biçim yönetimindeki kamyonet ile karşı yönden gelen A.A. idaresindeki kamyon çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet sürücüsü Fikret Biçim olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan oğlu Miraç Biçim ise kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Araçta bulunan Sıraç Biçim ve Ali Biçim’in tedavilerinin hastanede sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken, olay ilçede derin üzüntü yarattı.