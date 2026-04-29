Ordu'nun Fatsa İlçe Belediyespor, Play Off maçlarında yaşanan olaylar nedeniyle ağır disiplin cezalarıyla karşı karşıya kaldı. Kulübe saha olayları sebebiyle 82.500 TL para cezası verilirken, idari menajer Fazıl Şahin'e de maç ve para cezası yağdı.



ORDU FATSA İLÇE BELEDİYESPOR'A ŞOK CEZA! PLAY-OFF VEDASI PAHALIYA PATLADI

2025- 2026 sezonunda Nesine 3. Lig'de mücadele eden ve kulüp tarihinde bir ilki başararak Play-Off'a kalan Fatsa İlçe Belediyespor için sezon hüsranla noktalanmıştı. 52 Orduspor Futbol Kulübü'ne ilk maçta 3-1, ikinci maçta ise 4-1 yenilerek elenen sarı-lacivertli ekibe, ilk müsabakada yaşanan saha olayları nedeniyle disiplin cezaları tebliğ edildi.

KULÜBE 82.500 TL PARA CEZASI KESİLDİ

Fatsa İlçe Stadyumu'nda oynanan ilk karşılaşmada taraftarların neden olduğu saha olayları, kulübün kasasına ağır bir fatura çıkardı. Yapılan incelemeler sonucunda Fatsa Belediyespor'a 82.500 TL para cezası verildi. Öte yandan, stadyuma usulsüz seyirci alınması iddiasıyla yapılan disiplin sevkinden ise herhangi bir ceza çıkmadığı öğrenildi.

İDARİ MENAJERE TOPLAM 6 MAÇ CEZA

Disiplin kurulunun en dikkat çeken kararı ise İdari Menajer Fazıl Şahin hakkında oldu. Şahin'e, müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri sebebiyle 3 maç men ve 10.000 TL para cezası verildi. Ayrıca, 1. yardımcı hakeme yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle de ek olarak 3 maç ve 10.000 TL daha ceza kesildi. Böylece Fazıl Şahin toplamda 6 maç men ve 20.000 TL para cezası ile sezona veda etmiş oldu.