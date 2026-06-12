Emniyet ve savcılığın yalanladığı, İBB davasında tutuklu Medya A.Ş. başkanı Fatoş Pınar Türker'in "çıplak arama" iddialarına ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.

çişleri Bakanlığı, İBB soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker’in mahkemede dile getirdiği “gözaltında çıplak arama” iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Soruşturma kapsamında mülkiye müfettişi ve polis müfettişi görevlendirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada konuya ilişkin, “Bir ceza davası kapsamında tutuklu yargılanan bir şahsın, gözaltı sürecinde kötü muamele ve usulsüz arama uygulamalarına maruz kaldığına yönelik kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi’nin talimatlarıyla soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu iddiaların hukuki, idari ve teknik tüm yönleriyle şeffaf bir şekilde araştırılması amacıyla mülkiye müfettişi ve polis müfettişi görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

NE OLMUŞTU?

19 Mart tarihinde evinde gözaltına alındıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğünü belirten Pınar Türker, mahkemedeki ifadesinde yaşadığı süreci detaylandırmış; Türker, gözaltına alındıktan günler sonra bir aramadan geçirildiğini ve “arşiv odası gibi” bir yere alındığını anlatmıştı. Burada görevli kadın bir polisin kendisine “Cinsel organını aç” şeklinde talimat verdiğini iddia eden Türker, bu süreçteki uygulamaların hukuka aykırı olduğunu savunmuştu.