İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde yer alan bir okulda meydana gelen olayda, kırk dört yaşındaki lise öğretmeni Fatma Nur Çelik ile elli iki yaşındaki Z. A. ve altı öğrenci bıçaklı saldırıya uğradı. Okulun içine sızan saldırganın hedef gözetmeksizin gerçekleştirdiği eylemler sonrasında ağır yaralanan Fatma Nur Çelik, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde güvenlik güçleri tarafından kıskıvrak yakalanan F. S. B. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, sanık F. S. B. için tüyler ürperten suçlamalar yer aldı. Sanığın, hayatını kaybeden Fatma Nur Çelik’e yönelik eylemi sebebiyle kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürme suçundan cezalandırılması istendi. Ayrıca saldırıda yaralanan altı mağdur için de çocuğa karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs ile kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs suçlarından toplamda yüz yirmi altı yıla kadar hapis cezası talep edildi.



Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk oturumuna maktul öğretmenin ailesi, saldırıdan yaralı kurtulan müştekiler, mağdur çocuklar ve taraf avukatları katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının da dahil olduğu duruşmada, mağdur çocukların psikolojik durumları gözetilerek özel bir usul uygulandı. Tutuklu sanık F. S. B. ile yüz yüze gelmek istemeyen mağdurların beyanları alınırken, sanık salonun hemen arkasındaki odada bekletildi. Sanığın duruşmayı takip edebilmesi için kapı aralık bırakıldı. Mağdur çocukların salondan tahliye edilmesinin ardından sanık kürsüye çıkarılarak savunması alındı.

Duruşma boyunca tutuklu sanığın, yaralanan çocukların ve görgü tanıklarının ifadeleri detaylı bir şekilde dinlendi. Cumhuriyet savcısı, suçun niteliği ve mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak sanığın tutukluluk halinin devam etmesi yönünde mütalaa verdi. Mahkeme heyeti, sanık F. S. B. isimli şahsın tutukluluk halinin devamına hükmederek eksik tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki diğer belgelerin tamamlanması amacıyla duruşmayı pazartesi gününe erteledi.