Lise öğretmeni Fatma Nur Çelik'i katleden ve bir öğretmenle 5 öğrenciyi yaralayan 17 yaşındaki Furkan Bakalım'ın tasarlayarak canavarca hisle öldürmekten yargılanacağı öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Zanlı hakkında Çelik'i hayattan koparıp 6 kişiyi de yaralaması nedeniyle, "Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Kadına Karşı Tasarlayarak Canavarca Hisle Öldürme" suçundan ve 6 kişiyi de yaralaması nedeniyle "Çocuğa Karşı Tasarlayarak Canavarca Hisle Öldürmeye Teşebbüs", "Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Tasarlayarak Canavarca Hisle Öldürmeye Teşebbüs" suçlarından toplamda 126 yıla kadar hapsi talep edildi.

TUVALETTE SAKLANMIŞ

17 yaşındaki sanık Furkan Bakalım cinayeti aylar öncesinden tasarladı ve okulu adeta bir "av sahasına" çevirdi.

Olay günü öğretmenlerin hangi sınıfta olduğunu tespit eden sanığın, katlar arasında gezerek uygun anı beklediği ve tuvalette saklandığı kamera kayıtlarıyla kesinleşti.

Adli Tıp raporu, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğunu ve eylemi "öldürme kastıyla" gerçekleştirdiğini belgele ile kanıtladı.

Bakalım'ın, daha önce "Birini öldürmek istiyorum" dediği ve çevresinde seri katil dizisine atıfla "Dexter" lakabıyla anıldığı öğrenildi.

Dijital incelemelerde sanığın; katliam temalı oyunlara saplantılı olduğu anlaşıldı.