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Kaynak: AA / DHA / İHA

İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yerine belediye başkan vekili seçimi yapılacak.

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Fatma Kaplan Hürriyet'in, İçişleri Bakanlığının 24 Temmuz tarihli oluru ile görevden uzaklaştırıldığı hatırlatıldı.

BELEDİYE MECLİSİ 30 TEMMUZ'DA TOPLANACAK

Açıklamaya göre, İzmit Belediye Meclisi, Belediye Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca belediye başkan vekilini seçmek üzere 30 Temmuz Perşembe günü saat 15.00'te toplanacak.

Yeni belediye başkan vekili seçilene kadar görevin, Belediye Kanunu'nun ilgili hükmü gereği İzmit Belediyesi Meclisi Birinci Başkan Vekili tarafından yürütüleceği belirtildi.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İzmit Belediyesinde gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine çalışma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 31 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltı kararı verilmişti. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 20'si tutuklanmıştı.