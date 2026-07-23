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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmit Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 Temmuz'da operasyon düzenlendi.

Kocaeli, Antalya, Kırıkkale, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet ve CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan'ın da aralarında bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı.

Fatma Kaplan Hürriyet'e tutuklama talebi istendi.

"EKŞİ YEMEDİM Kİ KARNIM AĞRISIN"

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, gözaltına alınırken “Gönlüm rahat, ekşi yemedim ki karnım ağrısın” ifadesini kullanmıştı.