Fatma Girik’in "vasiyet" davasında karar verildi: Geçerli sayılacak mı?

Kararın ardından Ahu Turanlı ve Müyesser Girik’in avukatları Sabit Emekdar ve Eylem Pektaş yazılı bir açıklama gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu konu bir miras kavgası değil, bir iradeye saygı meselesidir. Mahkemenin kararı, merhume Fatma Girik’in özgür iradesinin hukuken teyididir. Günay Girik’in maddi menfaat uğruna ortaya attığı 'akıl sağlığı yerinde değildi' iddiası, aziz hatırasını lekeleme girişimidir ve bu iddiaların mesnetsiz olduğu tescillenmiştir."