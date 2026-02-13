Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Fatma Girik'in vasiyetnamesinin iptali için kardeşi tarafından açılan davada mahkeme, Girik’in vasiyetinin hukuken geçerli olduğuna karar verdi.
Fatma Girik’in "vasiyet" davasında karar verildi: Geçerli sayılacak mı?
Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerin Fatma Girik'in vasiyetnamesinin iptali için kardeşi tarafından açılan davada mahkeme, Girik’in vasiyetinin hukuken geçerli olduğuna karar verdi.Baran Yalçın
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Fatma Girik, 24 Ocak 2022 tarihinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmiş ve vasiyeti sonrası Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hayat arkadaşı Memduh Ün’ün yanına defnedilmişti.
Fatma Girik, 2018 senesinde düzenlediği vasiyetnamesinde mirasını yeğeni Fatma Ahu Turanlı ve kız kardeşi Müyesser Girik arasında eşit bölüştürmüştü. Girik, vasiyetinde; kardeşi Günay Girik’in iki çocuğu, koruyucu ailesi olduğu Ahu Aşkar ve evde çalışan yardımcıları dahil toplam 5 kişiye de belirli miktarlarda maddi pay ayırmıştı.
Fakat sanatçının kardeşi Günay Girik, vasiyetnamenin düzenlendiği dönemde ablasının akıl sağlığının yerinde olmadığını öne sürerek, "vasiyetnamenin iptali" davası açmıştı.
Dava süreci kapsamında Fatma Girik’in vasiyetname düzenlediği tarihteki akıl sağlığının tespiti için dosya İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kurum tarafından yapılan inceleme sonucunda hazırlanan raporda; "Fatma Girik’in vasiyet tarihi olan 26 Ekim 2018'de fiil ehliyetine haiz olduğunun kabulü uygun bulunmuştur" denilerek, kararın oy birliğiyle alındığı belirtildi.
MAHKEMEDEN RET KARARI
Bodrum 6. Asliye Hukuk Mahkemesinde 11 Şubat tarihinde görülen 12. duruşmada karar verildi. Mahkeme, Günay Girik’in davasını reddederek Fatma Girik’in vasiyetinin hukuken geçerli olduğuna karar verdi.
Kararın ardından Ahu Turanlı ve Müyesser Girik’in avukatları Sabit Emekdar ve Eylem Pektaş yazılı bir açıklama gerçekleştirdi.
Gerçekleştirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bu konu bir miras kavgası değil, bir iradeye saygı meselesidir. Mahkemenin kararı, merhume Fatma Girik’in özgür iradesinin hukuken teyididir. Günay Girik’in maddi menfaat uğruna ortaya attığı 'akıl sağlığı yerinde değildi' iddiası, aziz hatırasını lekeleme girişimidir ve bu iddiaların mesnetsiz olduğu tescillenmiştir."