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2,1 milyar liralık fon vurgunu iddiasıyla gündemdeki yerini koruyan AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya hakkında şimdiye kadar herhangi bir gözaltı, ifade alma işlemi uygulanmadı. Kaya'nın ifadeye çağrılmaması kamuoyunda "çifte standart" iddialarına gün yüzüne çıkarırken, Ekonomist Serkan Özcan, "Arınma ve aklanma için bir şeyler yapacak mısınız?" diye sordu.

Özcan'ın paylaşımı şöyle:

Türkiye günlerdir fon vurgunu rezaletini konuşuyor. Millet yalnızca suçlular hak ettiği cezaya çarptırılsın, çalınan paralar tahsil edilsin, hak sahipleri haklarını alsın ve adalet yerini bulsun diye bekliyor.

İnsanlar hala devletine güveniyor, güvenmek istiyor.

Ancak geldiğimiz noktada, nasıl bir suça bulaştığı gayet açık olan iktidara yakın isimlere yönelik tek bir işlem dahi yapılmıyor.

Bu nasıl bir çifte standarttır?

Neden çekiniyorsunuz?

Bizim bilmediğimiz ne var bu işin arkasında?

Yanınızda siyaset yapanlar, adalet bekleyen bu milletten daha mı önemli sizin için?

İktidar mensubu başka siyasetçilerin bu rezalete dahli varsa mesela onları da koruyacak mısınız?

Merak ediyoruz acaba “arınmak ve aklanmak” için bir şey yapacak mısınız?