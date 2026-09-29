Kaynak: Haber Merkezi

Fon soruşturmasına ilişkin tartışmalar sürerken YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

Günaydın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 25 Eylül 2026 tarihli bültenini gündeme getirerek Özata Denizcilik pay piyasasındaki işlemlere ilişkin alınan kararlar üzerinden Kaya ve eşinin durumunu sorguladı. SPK'nın 25 Eylül tarihli 2026/65 sayılı bülteni yayımlanan resmi bültenler arasında yer alıyor.

“BU LİSTEDE YOK”

Günaydın, SPK kararında bazı kişiler açısından haksız menfaatin iki katının belirlenen süre içerisinde ödenmesine ilişkin hükümlere dikkat çekti.

Kaya ve eşinin söz konusu listede bulunmadığını belirten Günaydın, “Bu listenin içerisinde Fatma Betül Sayan Kaya'yı ve eşini gören var mı? Yok” ifadelerini kullandı.

Kaya ve eşinin Özata Denizcilik hisselerine yaklaşık 163 milyon TL yatırdığı ve satışlardan yaklaşık 2,17 milyar TL elde ettiği daha önce YENİ Parti tarafından iddia edilmişti. Bu iddiaların ardından Fatma Betül Sayan Kaya AK Parti'den istifa ederken bugün de eşi ile birlikte Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlerden elde ettikleri öne sürülen yaklaşık 2,2 milyar liranın iade edildiği açıklandı.

“4,4 MİLYAR TL ÖDEMESİ GEREKİYORDU”

Günaydın, Kaya'nın 2,2 milyar TL ödediğini öne sürerken bu tutarın yeterli olmadığını savundu.

“Haksız ediniminin iki katıydı değil mi?” ifadelerini kullanan Günaydın, kendi hesabına göre ödenmesi gereken miktarın yaklaşık 4,4 milyar TL olduğunu söyledi. Bu nedenle yaklaşık 2,2 milyar TL'lik ilave tutarın daha ödenmesi gerektiğini ileri sürdü.

Gökhan Günaydın şu ifadeleri kullandı:

"Bakın Sermaye Piyasası Kurulu'nun bülteni. Tarih 25 Eylül 2026. Burada ne deniyor? 'Özata pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler...' Saymış insanları. Bunların içerisinde Emre Tezmen var, Kadir Boy var, Abdülkadir Özkan var, Kerem Alkin var, vesaire vesaire.

Bunlara diyor ki; '15 gün içerisinde haksız edindiğin paranın iki katını yatırırsan etkin pişmanlıktan yararlanırsın ve herhangi bir soruşturma, kovuşturmaya muhatap olmazsın' diyor. Bu listenin içerisinde Fatma Betül Sayan Kaya'yı ve eşini gören var mı? Yok.

İlk önce soralım: Neden Özata işlemlerinde Fatma Betül Sayan Kaya, eşiyle beraber 2.1 milyar lirayı götürdüğü halde, 2.2 milyar lirayı götürdüğü halde bu listeye koymamıştın?

Soru iki: Şimdi Fatma Betül Sayan Kaya 2.1 milyar lira ödemiş. Oysa ödemesi gereken neydi? Haksız ediniminin iki katıydı değil mi? Yani 4.4 milyar TL ödemesi gerekiyordu. Götürdüğü parayı aynen Hazine'ye irat kaydedince Fatma Betül ve eşi bütün soruşturma ya kovuşturmalardan muaf mı olacak? Aklınız gerçekten bu kadar basit mi çalışıyor? Vatandaşın ve kamuoyunun peşinizi bırakacağınızı mı sanıyorsunuz?

Soru üç: Bunu Hazine'ye irat kaydettin. Peki bunun Hazine'ye para olarak girmesinin fon mağdurlarına ne faydası var? Yani bu 2.2 milyar lirayı birilerinin cebinden aldınız, vatandaşın cebinden aldınız. O vatandaşın cebine bunu vermiyorsun da Hazine'ye aktarıyorsun. Bunun da bir mantığı var mı?"