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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan fon soruşturması kapsamında geçen günlerde ifade veren AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) denetim çalışması başlatmıştı.

NTV’de yer alan habere göre, iki isim için denetleme raporu tamamlandı ve rapor, savcılığa gönderildi. Bundan sonraki süreçte savcılığın rapor üzerinde bir değerlendirme yapması bekleniyor.

İFADE VERMİŞLERDİ

Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya, fon soruşturması kapsamında salı günü savcıya ifade vermişti.

Ayrı ayrı ifadeleri alınan Kaya çiftine, Özata Denizcilik hisselerinde gerçekleştirdikleri alım ve satım işlemleri ile sonrasındaki para hareketleri sorulmuştu.

İlyas Kaya, Nisan 2026'da yaklaşık 150 bin lot Özata Denizcilik hissesi aldığını, hisselerin bir bölümünü ağustosta, kalanını ise eylülde sattığını söyledi. Fatma Betül Sayan Kaya da aynı dönemde yaklaşık 250 bin lot hisse aldığını ve benzer şekilde ağustos ve eylül aylarında satış yaptığını belirtti.

Çift, satışlardan elde ettikleri paranın bir bölümünü kısa süreli olarak yatırım fonlarında değerlendirdiklerini anlattı. İlyas Kaya Halk Yatırım ve Tera Yatırım üzerinden, Fatma Betül Sayan Kaya ise Tera bünyesindeki bir fonda işlem yaptığını ifade etti.

Kaya çifti, hisse alımlarında herhangi bir kişinin yönlendirmesinin bulunmadığını ve kendilerine özel bilgi verilmediğini savundu. İkisi de yatırımlarından elde ettikleri kazanç olarak görünen tutarları daha sonra TMSF tarafından bildirilen hesaba gönderdiklerini beyan etti.

Soruşturma kapsamında çiftin ifadelerinin, hisse işlemlerinin tarihleri ve miktarları ile satış sonrası para hareketlerine ilişkin mali kayıtlarla karşılaştırılarak değerlendirileceği öğrenilmişti.