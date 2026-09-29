Zafer Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda fon krizinde 2,1 milyar lira vurgun yaptığı iddia edilen ve bunu henüz yalanlamayan Fatma Betül Sayan Kaya'yı eleştirirken; fon krizinde asıl hedefin Erdoğan olduğunu söyledi.

Şahin'in paylaşımı şöyle:

MESELE SADECE FON KRİZİ DEĞİL…

▪️SPK’nın açıklamasına göre tasfiye edilen 131 fonda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyor.

▪️ An itibariyle yüz binlerce insan dişinden, tırnağından arttırarak biriktirdiği parasını kurtarmanın derdindeyken Türkiye, öznesi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi olan başka bir skandalla çalkalandı.

▪️ Kaya ve eşi 163 milyon liralık alım yaptıkları fondan kısa sürede 2.17 milyar lira gelir elde etmişti! Üstelik satış işlemleri de fon krizinin hemen öncesine denk geliyordu!

▪️ Nereden bakarsanız bakın bu gerçek bir skandaldır. Ve sorumlular kimin, nesi olduklarına bakılmadan en ağır şekilde cezalandırılmalı. Milletin birinci beklentisi tam olarak bu.

▪️ Hiç lafı eğip bükmeye gerek yok. Sorun büyük… Sadece fondaki yatırımcıları değil borsadaki milyonları da bir şekilde etkileyen ciddi bir krizle karşı karşıya hükümet.

▪️ Tam da bu sebeple Kaya ve aynı yolu takip ettiği söylenen bazı isimler kendileriyle ne kadar övünse azdır. Hem toplumun adalet duygusunu zedelediler, vicdanları yaraladılar. Hem de milyonlarca insanın “Sen bu milletin kabul edilmiş duasısın” diyerek oy verdiği, yanında saf tuttuğu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bugüne kadar kimsenin veremediği bir zarar verdiler.

▪️ Erdoğan’ın “Milletin adamı” sözüyle özetlenebilecek siyasi mücadelesini anlamayan, siyaseti bir zenginleşme aracı olarak gören ve millette en küçük bir karşılığı olmayan bu figürler artık yargının ilgi alanında. Tabii ki muhalefetin de radarındalar…

▪️ Nasıl olmasınlar ki…

Onların para hırsı ve zafiyeti muhalefet için adeta can suyu oldu. Muhalefet bu saatten sonra belediyelerde ortalığa saçılan rüşveti, soygunu, vurgunu bu skandala karışanlar üzerinden temize çekmek için ne gerekiyorsa yapacaktır.

▪️ Zaten daha ilk günden stratejiyi belediyeler üzerine kurdular bile… Bunu yaptıkları için kim onları suçlayabilir ki? İktidardan böyle bir asist gelirse muhalefet de gereğini yapar.

▪️ Gelelim meselenin bundan sonra evrileceği noktaya… Mesele bu saatten sonra sadece aç gözlü bazı siyasetçilerin karıştığı bir fon skandalı olarak kalmayacaktır.

▪️ Sanal medya operasyonlarıyla beraber buradan siyasi sonuçlar elde etmeye çalışacaklarından hiç şüpheniz olmasın.

▪️ İşin özü… Türkiye her Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde olduğu gibi yine zorlu bir yola sürüklenmek isteniyor. Bu milletin kavgasız, gürültüsüz Cumhurbaşkanı seçmesine tarih boyunca izin vermediler. Bu kez de vermeyecekler.

▪️ Fon krizinin bugün konuşulmayan boyutu 2028’deki Cumhurbaşkanlığı seçimidir. Bu kriz önümüzdeki 1,5 yılda Türkiye’ye kuracakları tuzaklardan sadece biridir. Devamı muhakkak gelecektir. Bknz: 2014 Ağustos’taki Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde çıkarılan Gezi isyanı ve 17-25 Aralık kumpasları…

▪️ Cumhurbaşkanı Erdoğan hedeftedir… Terörsüz Türkiye hedeftedir.

Çünkü yeni dünya düzenini kurgulayanlar için Erdoğan dün olduğu gibi bugün de kontrol edilemeyen, sorunlu tüm alanlarda kendi ülkesinin çıkarlarını önceleyen ve bu sebeple istenmeyen bir liderdir. En büyük kabusları ise Erdoğan’ın ”Terörsüz Türkiye’yi” hayata geçirerek seçime girmesidir.

Bunu engellemek için her yolu deneyecekler.