Fatih Akşemsettin Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 şüpheli apartmanın giriş kapısına silahla ateş ederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde şüphelilerin saldırının ardından olay yerinden otomobile binerek uzaklaştıkları belirlendi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kimlik ve adres tespiti çalışmalarının ardından ekipler Esenler’de belirlenen adreslere Özel Harekat polislerinin de katıldığı eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Ş.A. (23) ve onunla birlikte hareket eden M.F.K. (21) ve S.C.G. (20) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.